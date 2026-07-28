Il guitar hero Al Di Meola con il suo Acoustic Trio chiuderà la rassegna del Pisa Jazz Rebirth al Giardino Scotto. Domani sera alle 21.30 l’ultimo appuntamento della rassegna con la leggenda della musica jazz e non solo, uno dei chitarristi più influenti e innovativi della sua generazione, sempre alla ricerca di nuovi linguaggi. Due dischi di platino, quattro dischi d’oro, più di sei milioni di copie vendute nel mondo e numerose nomination e vittorie ai Grammy: in oltre cinquant’anni di carriera, Al Di Meola ha costruito la sua fama di guitar hero, nel jazz come solista e come collaboratore di artisti quali Chick Corea, Stanley Clarke e Lenny White, e nel latin fusion accanto a Paco de Lucia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pisa Jazz, al via il gran finale. Il guitar hero Al Di Meola sul palco con l’Acoustic Trio

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