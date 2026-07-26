al di meola per il gran finale pisa jazz saluta con il botto

Stasera al Giardino Scotto si conclude la rassegna Pisa Jazz Rebirth con l'esibizione di Al Di Meola. Dopo i concerti di Susanne Vega e Dee Dee Bridgewater, il chitarrista italiano salirà sul palco per il suo ultimo spettacolo della stagione. La manifestazione si concluderà con un concerto che segna il finale di questa edizione, mentre l'organizzazione annuncia il ritorno nel prossimo anno. La serata rappresenta il gran finale di una serie di eventi che ha visto artisti internazionali e locali esibirsi nel centro storico.

Pisa Jazz Rebirth si congeda stasera e dà appuntamento al prossimo anno. Dopo lo straordinario show di Susanne Vega ieri sera e la scoppiettante esibizione di Dee Dee Bridgewater martedì, stasera al Giardino Scotto è la volta di un’altra leggenda del jazz mondiale: Al Di Meola. Considerato tra i più grandi chitarristi jazz, ha ridefinito il linguaggio dello strumento attraverso una tecnica straordinaria e una visione musicale senza confini. Fin dagli anni ’70, con il suo ingresso nei Return to Forever di Chick Corea, Di Meola si è imposto come una figura centrale della scena internazionale, contribuendo a scrivere alcune delle pagine più importanti della fusion. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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