Acoustic Guitar Napoli | Stefano Barbati celebra la canzone napoletana con un progetto multimediale tra editoria e streaming

Venerdì 15 maggio 2026, il chitarrista e insegnante Stefano Barbati ha annunciato il lancio di “Acoustic Guitar Napoli”. Il progetto combina un libro stampato dedicato ai classici della canzone napoletana con contenuti in streaming accessibili online. L’iniziativa intende mettere in evidenza la tradizione musicale locale attraverso strumenti sia cartacei che digitali. La presentazione avviene con un’unica operazione di comunicazione che coinvolge entrambe le modalità.

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