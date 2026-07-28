Il caso che coinvolge Pirlo, Maldini e Leonardo ha evidenziato le difficoltà del calcio italiano, considerato ormai in crisi. Le controversie tra le figure di spicco nel settore mostrano le tensioni e le problematiche interne. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di criticità nel calcio nazionale, con le istituzioni sportive e i dirigenti che affrontano numerose sfide. La vicenda ha suscitato discussioni sulla qualità dei leader e sulla gestione delle società sportive nel paese.

Il caso Pirlo-Maldini-Leonardo, imbarazzante come pochi altri, dimostra una volta di più che il calcio italiano è messo davvero malissimo. Temiamo che persino il nostro miglior dirigente sportivo, Giovanni Malagò, abbia sottovalutato la portata del disastro quando ha deciso di accollarsi la Figc e il carrozzone derivante. Tutto è guasto, poco limpido e poco professionale nel nostro calcio. Tempi, modi e comportamenti sbagliati, goffi o grotteschi. Tutti che hanno parenti o amici da spingere. Malagò si era affidato a Paolo Maldini come dt, una scelta di alto profilo gradita ai grandi elettori della serie A e un modo per coinvolgere la lombardità, che storicamente ha sempre avuto una sua centralità editoriale e geopolitica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Pirlo e Maldini, se i migliori sono questi povera Italia: l'imbarazzo del nostro calcio

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