Andrea Pirlo ha commentato che se Pep Guardiola fosse l’allenatore della nazionale italiana, sarebbe il massimo per il calcio del paese. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande attenzione sui social network, dove si discute delle potenzialità del tecnico spagnolo. Pirlo, ex calciatore, ha espresso questa opinione senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli esperti di calcio, in attesa di sviluppi futuri.

2026-05-29 07:16:00 Il web è in trepidazione: A ndrea Pirlo (Flero, Brescia, 1979) era un maestro con il pallone. È stato campione del mondo con l’Italia nel 2006 e di Champions League con il Milan nel 2003 e 2007. MARCA ha potuto intervistarlo alla vigilia della finale di domani. Attualmente allena lo United FC of the Emirates. Chiedere. Che prospettiva hai per questa finale di Champions League? Risposta. Penso che sarà una bella finale, con due squadre giovani che proveranno a giocare un buon calcio e due allenatori eccezionali. Il PSG è più favorito perché è più abituato a queste finali, ma una finale ha sempre un pronostico difficile. D. Ti piace lo stile di Arteta all’Arsenal? R. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pirlo: “Se Pep fosse l’allenatore dell’Italia sarebbe il top del nostro calcio”

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