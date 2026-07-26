Nazionale | se salta Pirlo il favorito è Thiago Motta se non sono trombati a Maldini e Leonardo non piacciono

Se Pirlo dovesse essere escluso, il favorito per la panchina sarebbe Thiago Motta. La situazione attuale della nazionale continua a essere caratterizzata da continui colpi di scena, simile a un thriller. Maldini e Leonardo non apprezzano alcune scelte, e questa incertezza sembra contribuire alla mancata qualificazione a tre Mondiali consecutivi. La situazione rimane aperta, con molte variabili ancora da definire.

Stiamo capendo perché abbiamo saltato tre Mondiali di fila. Lo psicodramma Nazionale è un colpo di scena continuo, come se fosse un thriller magistrale. Stiamo vivendo giorni in cui l’Italia del calcio ha ampiamente dimostrato come mai ha saltato tre Mondiali di fila. Non è certo stato un caso. E non è – a nostro avviso – nemmeno una questione di qualità dei calciatori. Ma di organizzazione. Di struttura. Di apparato. È semplicemente grottesca la situazione di questi giorni, con Paolo Maldini che non ha altro modo di rapportarsi che quello dell’aut aut: o si fa come dice lui, o se ne va. Ci sembra di capire che Malagò non tremi all’idea, lo speriamo ardentemente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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