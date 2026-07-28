L’ex calciatore di Barcellona e nazionale spagnola si trova a Milano per le finali mondiali della Kings League, di cui è presidente. In un’intervista ha detto che in Italia, più che i nomi degli allenatori, serve un piano che guardi oltre i risultati. Ha anche commentato che, nel calcio, ciò che conta di più è il gioco, più dei nomi o delle strategie.

L’ex bandiera di Barcellona e nazionale spagnola è a Milano per le finali mondiali della Kings League, di cui è presidente: “Più dei nomi, conta il gioco. Nella nostra nazionale campione del mondo ci sono i ragazzi che vincevano nell’Under 17. L’Italia dovrebbe fare lo stesso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Piqué: “Più che Guardiola all’Italia serve un piano per guardare oltre i risultati”

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