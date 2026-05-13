Precariato Ata la Corte Ue condanna l’Italia La Flc Cgil | Oltre 60mila lavoratori in condizione strutturale serve un piano straordinario di stabilizzazione
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza che accerta come l’Italia abbia violato le norme comunitarie sul lavoro a tempo determinato. La decisione riguarda oltre 60.000 lavoratori del settore Ata, che si trovano in condizioni contrattuali precarie da tempo. La Flc Cgil ha commentato la sentenza chiedendo un intervento urgente per la stabilizzazione di queste figure professionali.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha pubblicato oggi una sentenza che condanna l’Italia per inadempimento rispetto alla normativa comunitaria sul lavoro a tempo determinato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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