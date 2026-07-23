Il presidente del Coni ha chiesto che venga nominato un commissario tecnico italiano per la nazionale di calcio. In un’intervista al Corriere della Sera, ha espresso la preferenza per un allenatore con competenze simili a quelle di Guardiola. La richiesta si inserisce nel contesto di una situazione di crisi della squadra, senza fare riferimenti specifici a eventuali nomi o candidature. La decisione sulla scelta del nuovo ct spetta al presidente del Comitato Olimpico Nazionale.

"La sola cosa che chiedo a Giovanni (Malagò, ndr) è di designare un ct italiano". Parole autorevoli del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in un’intervista a Daniele Dallera, sul Corriere della Sera. Autorevoli ma anacronistiche, obsolete. E pazienza se l’opinione del capo dello sport del nostro Paese è piuttosto diffusa. Non è meno antiquata per questo. Il calcio italiano versa in una crisi culturale, ideologica: Nazionale e club hanno perso il filo del discorso degli Anni 80-90, aperto dalla rivoluzione di Arrigo Sacchi e raccolto poi in tutto il mondo. Un impressionante riflusso ci ha fatto pesantemente regredire. A forza di ritenere i risultati come la cosa più importante, abbiamo smesso di ottenerne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Pep o no, all'Italia in crisi serve un ct che sappia fare... il Guardiola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pep Guardiola CT dell'Italia? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile economicamente per la FIGCNegli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile cambio sulla panchina della nazionale italiana, con il nome di un noto tecnico catalano che...

Pep Guardiola CT dell'Italia con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile per la FIGCNegli ultimi giorni si sono diffuse voci su un possibile accordo tra il tecnico catalano e la federazione italiana di calcio, con il supporto di Puma.

Temi più discussi: Italia, Guardiola ct: Maldini e Leonardo lo incontrano, ma si va verso il no; L’Italia appesa a Guardiola, la nomina del ct rischia di slittare a fine settimana; Guardiola-Italia, un sogno che può diventare realtà: le ragioni del sì e del no; Pep o Mancini: ora serve un top.

Pep #Guardiola resta il sogno proibito della Nazionale italiana. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stato un contatto esplorativo promosso dalla nuova dirigenza azzurra, con il dt Paolo #Maldini in prima linea nel tentativo di convincere il tecnico catala x.com

Guardiola è davvero la soluzione per l'Italia? Le spese pazze della Premier e il populismo: quando noi strapagavamo Mendieta…Pep è il grande sogno per la Nazionale: forse non è il vero punto, ma intanto prendiamolo. Altrimenti Conte. A Londra spendono e fanno pure bene Pep sì, Pep no. A più di un mese dall’elezione di Giova ... tuttomercatoweb.com

CT Italia, Pep Guardiola sempre più vicino: Oltremanica ne sono certiI media inglesi sono convinti che il tecnico catalano accetterà l'offerta presentatagli dalla FIGC tramite Paolo Maldini e Leonardo. sportal.it

Bolo-story #42 - Ma l'Università di Bologna è nata davvero nel 1088? No. Cioè, sì. Insomma dai, regaz, serviva a far festa! reddit