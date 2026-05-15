Pierpaolo Pretelli | dalla TV alla recitazione il debutto di una nuova versione di sé

Pierpaolo Pretelli, noto al pubblico per le sue apparizioni televisive, si sta avvicinando al mondo della recitazione, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi, ha deciso di intraprendere un percorso di formazione e ha già preso parte a un suo primo progetto come attore. Questa scelta rappresenta una svolta rispetto alle esperienze precedenti, in cui si è concentrato principalmente sulla presenza in studio e sui ruoli di intrattenitore.

Pierpaolo Pretelli cambia pelle: dalla TV alla recitazione, il debutto di una nuova versione di sé. C’è un momento preciso in cui un personaggio televisivo smette di essere soltanto un volto noto e decide di rischiare davvero. Per Pierpaolo Pretelli quel momento sembra essere arrivato adesso. Dopo anni vissuti tra programmi TV, musica, conduzione ed esperienze da showman, l’ex velino sta entrando in una dimensione completamente nuova: quella della recitazione. E no, non si tratta del classico “cameo” o di una comparsata costruita per fare rumore sui social. Attorno a Pretelli si respira qualcosa di diverso. Più studio, più preparazione, più voglia di essere preso sul serio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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