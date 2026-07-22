Pierpaolo Pretelli ha annunciato di aver iniziato a dedicarsi alla pasticceria, in particolare alla preparazione della torta di mele. Dopo aver partecipato a un reality show incentrato sulla sopravvivenza, ora si dedica alla cucina casalinga. I fan hanno mostrato entusiasmo per questa nuova passione, condividendo commenti sui social. Pretelli ha condiviso alcune foto del suo primo tentativo di preparazione, attirando l’attenzione di chi lo segue.

Dalla fame dell’Isola al profumo di torta di mele: . Se fino a poche settimane fa lo vedevamo alle prese con cocchi, riso e prove di sopravvivenza, oggi Pierpaolo Pretelli ha completamente cambiato scenario. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi è tornato alla vita di tutti i giorni e ha deciso di raccontare il suo rientro in un modo che nessuno si aspettava: indossando il grembiule e accendendo il forno. Negli ultimi giorni i suoi social si sono trasformati in un piccolo ricettario digitale. Reel semplici, genuini e senza troppi artifici stanno mostrando un Pierpaolo diverso da quello conosciuto in televisione: rilassato, sorridente e alle prese con impasti, ingredienti e preparazioni casalinghe. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pierpaolo Pretelli conquista i fan con la sua nuova passione

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