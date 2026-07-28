Il parco di Pantelleria è stato definito un modello da seguire per la valorizzazione e la conservazione ambientale. La sua creazione, insieme alla riserva di Ustica, ha attirato l’interesse di operatori e visitatori. La dichiarazione è stata fatta da un rappresentante delle autorità durante una visita ufficiale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali iniziative future o modifiche alla gestione delle aree protette.

PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Il parco di Pantelleria è un modello da seguire per la valorizzazione e la conservazione dell'ambiente. Questo parco assieme alla riserva di Ustica rappresenta una start-up importante perchè ha creato l'interesse a entrare all'interno di queste aree. Nei parchi storici ci sono richieste da parte dei comuni per farne parte, non sono più qualcosa da cui difendersi ma una opportunità per crescere”. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i giornalisti al suo arrivo all'hangar del distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, dove è in programma la cerimonia celebrativa per il Decennale dell'istituzione del Parco Nazionale dell'isola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pichetto Fratin “Il parco di Pantelleria è un modello da seguire”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Primo giorno di Deportibus. De Pascale: "Sul parco eolico ministro Pichetto-Fratin ci sta prendendo in giro"Oggi si è svolta a Ravenna la cerimonia di apertura di Deportibus 2026, un evento dedicato a infrastrutture, economia ed energie rinnovabili.

Il ministro Pichetto Fratin in visita all'Ente Parco d’Aspromonte fa il punto con il commissario CarulloQuesta mattina si è svolta una visita presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, situata a Reggio Calabria.

Temi più discussi: Il caso della derivazione del Rabbi in Parlamento, il ministro: Regolamento non valido senza un nuovo piano parco; Parco Nazionale, Baracchini verso la presidenza; Nomine del direttivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano: Legambiente fortemente preoccupata; Vertice del Parco delle Foreste. Lucacci ora è in pole position. Ecco la sua ricetta per il futuro.

Energia e Politica - Pichetto su scostamento di bilancio, accise ed Ets: Lo scostamento di bilancio non porterà benefici immediati per i prezzi energetici: lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine… dlvr.it/TTfx7S staffettaonline.com x.com

Nucleare, Pichetto Fratin: Indispensabile per la domanda di energia. Non possiamo lastricare l'Italia di pannelli solari reddit

Pichetto Fratin Il parco di Pantelleria è un modello da seguirePANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) - Il parco di Pantelleria è un modello da seguire per la valorizzazione e la conservazione dell'ambiente. Questo parco ... italpress.com

Vertice del Parco delle Foreste. Lucacci ora è in pole position. Ecco la sua ricetta per il futuroIl nome dell’avvocato, presidente del Consiglio comunale di Arezzo, è sul tavolo del ministro . Pichetto Fratin con forti appoggi nel partito. Ora per lui c’è la possibile svolta verde. lanazione.it