Il ministro Pichetto Fratin in visita all' Ente Parco d’Aspromonte fa il punto con il commissario Carullo

Questa mattina si è svolta una visita presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, situata a Reggio Calabria. Il ministro Pichetto Fratin è stato accompagnato dal commissario dell’ente durante un incontro ufficiale. Sono stati discussi aspetti relativi alla gestione dell’area protetta e alle attività in corso. La visita ha coinvolto anche un sopralluogo in alcune zone dell’area protetta. Successivamente, il ministro ha incontrato diversi rappresentanti dell’ente e degli enti locali della zona.

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