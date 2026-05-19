Il ministro Pichetto Fratin in visita all' Ente Parco d’Aspromonte fa il punto con il commissario Carullo

Da reggiotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolta una visita presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, situata a Reggio Calabria. Il ministro Pichetto Fratin è stato accompagnato dal commissario dell’ente durante un incontro ufficiale. Sono stati discussi aspetti relativi alla gestione dell’area protetta e alle attività in corso. La visita ha coinvolto anche un sopralluogo in alcune zone dell’area protetta. Successivamente, il ministro ha incontrato diversi rappresentanti dell’ente e degli enti locali della zona.

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Una visita importante questa mattina presso la sede reggina dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte di Reggio Calabria. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, giunto nella città dello Stretto, ha fatto visita all’Ente Parco e ha incontrato il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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