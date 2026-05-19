Il ministro Pichetto Fratin in visita all' Ente Parco d’Aspromonte fa il punto con il commissario Carullo
Questa mattina si è svolta una visita presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, situata a Reggio Calabria. Il ministro Pichetto Fratin è stato accompagnato dal commissario dell’ente durante un incontro ufficiale. Sono stati discussi aspetti relativi alla gestione dell’area protetta e alle attività in corso. La visita ha coinvolto anche un sopralluogo in alcune zone dell’area protetta. Successivamente, il ministro ha incontrato diversi rappresentanti dell’ente e degli enti locali della zona.
Una visita importante questa mattina presso la sede reggina dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte di Reggio Calabria. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, giunto nella città dello Stretto, ha fatto visita all’Ente Parco e ha incontrato il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Il Ministro dell'Ambiente in visita ai Parchi delle Alpi Cozie
Sullo stesso argomento
VIDEO | Il ministro Pichetto Fratin ad Arezzo a sostegno di Comanducci: "Continuità a un lavoro iniziato 10 anni fa"Prima l'incontro alla Croce Rossa dove il ministro è stato fatto partecipe di un progetto ideato a sostegno delle fasce più deboli della popolazione...
“Il Santo Graal dell’energia”. L’evento del Giornale e Moneta con il ministro Pichetto FratinLa crisi energetica globale, acuita dalle tensioni geopolitiche, ha reso evidente la fragilità del sistema europeo.
INTERVISTA Messina, il ministro Pichetto Fratin nella Zona Falcata: Per il recupero servono investimenti, 20 milioni potrebbero non bastare Il titolare dell’Ambiente in visita nell’area della Falce con Marcello Scurria e Matilde Siracusano: focus sul rilancio dell facebook
Sul fronte dell' #eolico off-shore in Adriatico la questione riguarda provvedimenti di regolamento anche a livello europeo, quindi non è così immediato. Lo ha detto il ministro #Pichetto Fratin in occasione del 'Sustainable Economy Forum'. #ANSA2030 bit.ly/ x.com
Ministro Pichetto Fratin in visita all’ente parco d’Aspromonte incontro con il commissario CarulloUna visita importante questa mattina presso la sede reggina dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte di Reggio Calabria. ilmetropolitano.it
150 milioni per i depuratori di Reggio Calabria: Cannizzaro e il Ministro Pichetto Fratin annunciano la maxi rivoluzione per la città | DETTAGLIL’Onorevole e candidato Sindaco Francesco Cannizzaro ha ospitato oggi, nel suo Comitato elettorale, il Ministro Pichetto Fratin, qualche giorno dopo la visita del Ministro Zangrillo. Alla stampa, ha i ... strettoweb.com