Primo giorno di Deportibus De Pascale | Sul parco eolico ministro Pichetto-Fratin ci sta prendendo in giro

Oggi si è svolta a Ravenna la cerimonia di apertura di Deportibus 2026, un evento dedicato a infrastrutture, economia ed energie rinnovabili. Durante la manifestazione, un rappresentante ha commentato che il ministro responsabile del settore eolico sembra prendere in giro gli interlocutori riguardo al parco eolico. La discussione si è concentrata su vari aspetti legati allo sviluppo sostenibile e alle politiche energetiche, coinvolgendo diversi esperti e rappresentanti delle istituzioni.

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