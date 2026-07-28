Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Piacenza dopo aver minacciato clienti di un bar e una guardia con un coltello di 21 centimetri. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto a seguito di un provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. Il cittadino straniero era stato coinvolto in una serie di aggressioni e minacce all’interno di un centro commerciale della città.

È stato arrestato un cittadino straniero di 28 anni a seguito di un provvedimento urgente emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, dopo che l’uomo si è reso protagonista di una serie di aggressioni e minacce presso un centro commerciale di Piacenza. Il provvedimento è stato adottato in seguito all’ultimo episodio di violenza avvenuto il 18 luglio, che ha portato alla sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Piacenza ha eseguito l’arresto del cittadino straniero nella giornata del 23 luglio, in ottemperanza a un provvedimento d’urgenza disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Piacenza, minaccia i clienti del bar e la guardia con un coltello di 21 cm: arrestato 28enne

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