Un uomo di 25 anni è stato arrestato a Catania dopo aver tentato di scappare con bottiglie di alcolici rubate da un supermercato. Durante il tentativo di fuga, ha minacciato una guardia giurata con un coltello. Il giovane è stato fermato poco dopo, sul posto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio. La polizia ha sequestrato l’arma e condotto l’uomo in commissariato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tentata fuga dopo il furto in un supermercato di piazza Santa Maria di Gesù. Un 25enne straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina impropria, dopo aver sottratto alcune bottiglie di alcolici da un supermercato e aver minacciato con un coltello l’addetto alla sicurezza che aveva tentato di fermarlo. La vicenda è al momento oggetto di indagine e resta valida la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva. Sottratti alcolici per un valore di circa 70 euro. L’episodio si è verificato in un supermercato di piazza Santa Maria di Gesù, dove il giovane avrebbe prelevato dagli scaffali bottiglie di alcolici per un valore complessivo di circa 70 euro, nascondendole all’interno di un sacchetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Catania, ruba bottiglie di alcolici e minaccia una guardia giurata con un coltello: arrestato 25enne

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