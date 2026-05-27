Minaccia i clienti con un coltello e li ricatta dopo le prestazioni sessuali | trans condannata
Una donna transgender è stata condannata a quattro anni e otto mesi di reclusione per aver minacciato clienti con un coltello e averli ricattati dopo prestazioni sessuali. La pena precedente di sei anni è stata ridotta. La condanna include anche una multa di oltre mille euro e l’obbligo di espulsione al termine della pena. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario per reati di minaccia e ricatto.
Pena ridotta da 6 anni a 4 anni e 8 mesi, multa di oltre mille euro e stabilita l’espulsione a fine pena. È la sentenza della Corte d’appello di Perugia a carico di un brasiliano di 38 anni, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, accusato di estorsione e rapina “perché mediante minaccia consistita. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
A fallen policewoman is reborn as a rich heiress,but her former lover wont stop chasing her
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https://www.ondatv.tv/cronaca/accoltella-la-compagna-e-minaccia-clienti-del-supermercato-stretta-del-questore-avviso-orale-per-58enne/ ++++ aveva accoltellato la compagna alla coscia, si era scagliato contro la polizia e aveva minacciato con un coltello i cli facebook
Consiglio sempre di guardarsi l'ottima e sottovalutata serie Altered Carbon. Si procede velocissimi verso quello scenario. Una distopia terrificante, ma meno di certi commenti che leggo in giro. Lì, un minimo di reddito di esistenza te lo forniscono. x.com
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