Minaccia i clienti con un coltello e li ricatta dopo le prestazioni sessuali | trans condannata

Notizia in breve

Una donna transgender è stata condannata a quattro anni e otto mesi di reclusione per aver minacciato clienti con un coltello e averli ricattati dopo prestazioni sessuali. La pena precedente di sei anni è stata ridotta. La condanna include anche una multa di oltre mille euro e l’obbligo di espulsione al termine della pena. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario per reati di minaccia e ricatto.