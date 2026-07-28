Piacenza con la moto si schianta contro l' ambulanza Muore 22enne | Fatto di tutto per salvarlo il guidatore è sotto choc

Un ragazzo di 22 anni è deceduto dopo aver avuto un incidente a Piacenza. Intorno alle 16:30, mentre viaggiava in moto, si è scontrato con un’ambulanza. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno cercato di rianimarlo, ma il giovane è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Il conducente dell’ambulanza è rimasto sotto shock.

È morto al suo arrivo in ospedale a Piacenza un 22enne, originario di Pavia, Il giovane studente universitario, intorno alle 16:30, mentre era in sella alla sua moto Yamaha R1, mentre stava percorrendo la via Emilia Parmense ed diretto fuori città, al quartiere San Lazzaro si è improvvisamente schiantato contro un’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza che era appena uscita dal cortile dell’associazione e stava svoltando a sinistra verso il centro cittadino. Immediati sono scattati i soccorsi: prima da parte dello stesso equipaggio a bordo del mezzo sanitario coinvolto nel sinistro e, nei minuti appena successivi, da parte di due ambulanze della Croce Rossa e dell’auto medica dell’ospedale inviate dalla Centrale operativa 118 Emilia-Ovest di Parma. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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