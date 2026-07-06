L’incidente la moto contro il camper | Giulio muore a 21 anni in A11 un intero paese è sotto choc

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un incidente sulla A11, quando la moto si è scontrata con un camper. L’incidente è avvenuto ieri mattina e ha causato la morte del giovane sul posto. La strada si è trasformata nel luogo di un evento tragico, lasciando lo stato di shock la comunità locale.

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Serravalle Pistoiese, 6 luglio 2026 – È bastato un attimo per portare via la vita di Giulio Rafanelli. Un istante appena e, ieri mattina, il nastro d’asfalto della A11 si è trasformato nel capolinea drammatico per un ragazzo di soli ventun anni. Il tragico schianto – dalle prime ricostruzioni pare si sia trattato di un violentissimo tamponamento tra la moto su cui viaggiava il giovane e un camper, ma la dinamica è al vaglio della polizia stradale –, si è consumato poco prima delle nove al chilometro 42 della Firenze-Mare, nel tratto compreso tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini, in direzione Firenze. Una frazione di secondo ha spezzato per sempre i progetti del giovane e ha gettato nello sconforto più profondo l’intera comunità di Ponte di Serravalle, dove Giulio risiedeva insieme ai genitori, Stefano e Maria, e al fratello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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