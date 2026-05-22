Va a scuola in moto e si scontra con un furgone a Gualdo Cattaneo | muore a 17 anni comunità sotto choc

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina a Gualdo Cattaneo, nella frazione di Marcellano, poco prima delle 8. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava andando a scuola in moto quando si è scontrato con un furgone. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La strada, percorsa spesso dal ragazzo, ha visto un impatto improvviso che ha portato alla tragica fine.

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L’incidente poco prima delle 8 nella frazione di Marcellano: inutili i soccorsi. Una strada percorsa probabilmente tante altre volte, il tragitto verso scuola e poi l’impatto che non ha lasciato scampo. È una tragedia quella avvenuta nella mattinata di oggi a Marcellano, frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, dove un ragazzo di 17 anni, N. V. residente a San Terenziano, ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime informazioni emerse, il giovane si stava dirigendo verso l’istituto superiore che frequentava a Bastardo, viaggiando in sella al proprio motociclo 125, quando si è verificato lo scontro con un furgone aziendale che procedeva nella direzione opposta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Va a scuola in moto e si scontra con un furgone a Gualdo Cattaneo: muore a 17 anni, comunità sotto choc ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gualdo Cattaneo, tragico incidente frontale fra moto e furgone: muore 17enne Muore a 17 anni in uno scontro con un furgone mentre va a scuola: succede in provincia di PerugiaQuesta mattina, 22 maggio, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di 17 anni. Incidente in scooter mentre va a scuola: morto un ragazzo di 17 anni. Il tragico frontale in curva con un furgoneUn ragazzo di 17 anni, N.V., è morto nella mattina di oggi venerdì 22 maggio in un incidente stradale avvenuto a Marcellano, frazione di Gualdo Cattaneo, in provincia ... corriereadriatico.it Muore a 17 anni in uno scontro con un furgone mentre va a scuola: succede in provincia di PerugiaQuesta mattina, 22 maggio, un grave incidente stradale ha spezzato la vita di un ragazzo di 17 anni. L'episodio si è verificato a Marcellano, frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Pe ... orizzontescuola.it