Perché l’Odissea di Nolan è diversa da quella che abbiamo studiato a scuola

L’Odissea di Nolan dura circa tre ore e si presenta come un film visivamente imponente, con scene che si susseguono senza pause. La narrazione si svolge attraverso sequenze complesse e non lineari, con frequenti salti temporali e cambi di prospettiva. La pellicola utilizza effetti visivi e sonori intensi per creare un’immagine coinvolgente, distanziandosi dalla versione tradizionale studiata a scuola.

Chi l’ha già visto l’ Odissea di Nolan (o sta per farlo) si ritrova diviso tra due pensieri. Da una parte la sensazione di trovarsi davanti a un genio del cinema, capace di reggere tre ore di kolossal senza far staccare gli occhi dallo schermo. Dall’altra un pensiero un po’ più scomodo: l’ Odissea è un racconto che attraversa quasi tremila anni, e ogni volta che qualcuno la tocca, la piega o la riscrive, resta da capire se quel gesto la tiene viva o la tradisce. Nolan quell’azzardo l’ha corso, ma ci sono differenze che i fan del poema, o chiunque abbia fatto il liceo classico, non ha potuto non notare ma che, molto probabilmente, hanno un motivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Temi più discussi: Ho visto l’Odissea di Nolan, sono soddisfatto ma mi resta un po’ di amaro; Quindi cosa voleva dirci Christopher Nolan con la sua Odissea?; Nell'Odissea di Nolan l'eroe che non voleva ritornare a casa: il film visto dai classicisti; L’Odissea di Christopher Nolan: un capolavoro imperfetto che ci cade addosso e ci solleva.

Ho già commentato l’Odissea di Nolan, ma ci torno volentieri perché questo post ed il relativo articolo lo rendono ancor più interessante per chi ancora non l’avesse visto. La grandezza del cinema non è solo la visione del film in se, ma anche l’interpretazion x.com

Perché non mi è piaciuta l'Odissea di Nolan reddit

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