Perché l’Odissea di Nolan è diversa da quella che abbiamo studiato a scuola

Da dilei.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Odissea di Nolan dura circa tre ore e si presenta come un film visivamente imponente, con scene che si susseguono senza pause. La narrazione si svolge attraverso sequenze complesse e non lineari, con frequenti salti temporali e cambi di prospettiva. La pellicola utilizza effetti visivi e sonori intensi per creare un’immagine coinvolgente, distanziandosi dalla versione tradizionale studiata a scuola.

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Chi l’ha già visto l’ Odissea di Nolan (o sta per farlo) si ritrova diviso tra due pensieri.  Da una parte la sensazione di trovarsi davanti a un genio del cinema, capace di reggere tre ore di kolossal senza far staccare gli occhi dallo schermo. Dall’altra un pensiero un po’ più scomodo: l’ Odissea è un racconto che attraversa quasi tremila anni, e ogni volta che qualcuno la tocca, la piega o la riscrive, resta da capire se quel gesto la tiene viva o la tradisce. Nolan quell’azzardo l’ha corso, ma ci sono differenze che i fan del poema, o chiunque abbia fatto il liceo classico, non ha potuto non notare ma che, molto probabilmente, hanno un motivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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