Un professore ha analizzato il film di Christopher Nolan, rilevando differenze rispetto all’Odissea di Omero. Il film presenta variazioni nella trama e nei personaggi rispetto alla versione antica, che è stata tramandata e modificata nel corso di quasi tremila anni. La narrazione cinematografica si discosta in alcuni dettagli dalla poesia epica, mantenendo comunque alcuni elementi narrativi chiave. La discussione si concentra sulle differenze tra la versione cinematografica e il racconto originale.

Perché l’Odissea, prima ancora di arrivare a Christopher Nolan, è stata raccontata, tramandata, trasformata e riscritta per quasi tremila anni. E lo stesso Ulisse che crediamo di conoscere non è sempre stato lo stesso: quello di Omero vuole disperatamente tornare a casa, quello di Dante riparte alla ricerca di conoscenza, quello di Nolan torna dalla guerra portandosi dietro traumi, sensi di colpa e una complessità molto contemporanea. Diventa più interessante smettere di chiedersi semplicemente cosa sia giusto e cosa sia sbagliato e provare invece a capire perché Nolan abbia deciso di raccontare il mito in questo modo. Lo abbiamo fatto... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’Odissea di Christopher Nolan è davvero quella di Omero? Abbiamo chiesto a un professore di guardare il film e di dirci cosa c'è di diverso

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L'Odissea di Christopher Nolan: recensione in anteprima esclusiva

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