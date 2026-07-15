Elliot Page è entrato nel cast di L'Odissea di Christopher Nolan, interpretando un personaggio chiamato Sinone, che non compare nell'Odissea di Omero. La presenza di Page ha suscitato curiosità, ma Nolan non ha fornito dettagli sul ruolo all'inizio. La produzione ha mantenuto il riserbo, lasciando in sospeso le informazioni sulla figura di Sinone e sul suo ruolo nella narrazione.

Quando Elliot Page è entrato ufficialmente nel cast de L'Odissea di Christopher Nolan si è creata un po' di confusione. Il regista, all'inizio, non ha dato alcuna risposta sul ruolo che avrebbe ricoperto l'attore. Ma un nome ha iniziato rapidamente a circolare più degli altri: Achille. L'ipotesi era diventata così ppolare da essere trattata quasi come una notizia. Elliot Page sarebbe stato il più celebre guerriero greco, l'eroe praticamente invulnerabile (con un problemino al tallone). Non serviva altro per scatenare le polemiche. Commentatori conservatori e account di destra hanno cominciato ad attaccare il presunto casting, con tanto di intervento di Elon Musk e accuse a Nolan di avere trasformato anche l'antica Grecia in qualcosa di «woke». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi è Sinone, il personaggio nell'Odissea di Nolan (ma che non c'è in quella di Omero) interpretato da Elliot Page

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Matt Carus contro l'Odissea di Nolan: Una Polemica Senza Senso | RUVIDO 360

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Elliot Page non sarà Achille nell’Odissea di Nolan: spunta l’ombra di Sinon

Odissea, quella di Christopher Nolan è la versione più estrema della storia di OmeroIl regista ha condiviso dettagli sul suo metodo di lavoro nel realizzare un film ispirato a una delle storie più conosciute di tutti i tempi.

Temi più discussi: Christopher Nolan riscrive il mito: tutto quello che c'è da sapere sul film Odissea; Elliot Page non interpreta Achille nel film Odissea di Nolan; L'Odissea, trama, cast e data di uscita del film di Christopher Nolan; Odissea di Christopher Nolan: la guida per arrivare in sala preparati al kolossal da 250 milioni di dollari girato quasi tutto senza effetti digitali.

Uuuuuuu, Alberto Angela si è dichiarato ADDIRITTURA antifascista. Oddio, e adesso come faremo? Ma fatti furbo, va! x.com

Chi è Sinone, il personaggio nell' Odissea di Nolan (ma che non c'è in quella di Omero) interpretato da Elliot PageQuando Elliot Page è entrato ufficialmente nel cast de L'Odissea di Christopher Nolan si è creata un po' di confusione. Il regista, all'inizio, non ha dato alcuna risposta sul ruolo che avrebbe ricope ... gqitalia.it

Odissea: guida al cast e ai personaggi del film di Christopher NolanEcco una guida al cast di Odissea di Christopher Nolan e ai rispettivi personaggi che interpretano nell'adattamento del poema omerico. cinefilos.it