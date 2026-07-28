Perché le oche sono legate alla storia di Roma? La leggenda del Campidoglio
Una leggenda narra che le oche siano state protagoniste di un episodio importante sulla sommità del Campidoglio. Durante un attacco notturno, alcune oche avrebbero avvertito i difensori della città, emettendo richiami e attirando l’attenzione. Questa storia si collega alla fondazione di Roma, con le oche che avrebbero salvato i cittadini da un assalto, diventando così parte della sua mitologia.
La storia di una città madre della civiltà come Roma non è fatta soltanto di condottieri, eserciti e imperatori. Anche alcuni animali comuni sono in grado di diventare in qualche protagonisti del passato della città, basti pensare alla Lupa capitolina, al picchio di Romolo e Remo o al cavallo di Caligola. Tra gli animali che si legano a Roma tra storia e leggenda ci sono anche le celebri oche del Campidoglio, che arrivano da quello che sembra un mito, tra assedi, divinità e salvezza improvvisa. Una storia tramandata nei secoli e che è riuscita a trasformare questi animali in un simbolo di vigilanza e protezione della città. LEGGI ANCHE: AGO, Carlo Ratti: «A Modena il passato diventa anche futuro» La notte in cui le oche salvarono Roma: la leggenda del Campidoglio. 🔗 Leggi su Funweek.it
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