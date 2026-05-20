Faccio l’insegnante a chiamata a Roma da 7 anni | ora il Campidoglio ci butta fuori dagli asili | la storia di Barbara
Barbara lavora come insegnante a chiamata a Roma da sette anni e quest’anno ha ricevuto una comunicazione che le comunica l’interruzione del rapporto di lavoro. La sua testimonianza è stata raccolta da Fanpage.it e riguarda la decisione del Campidoglio di non confermare più i contratti con gli insegnanti precari negli asili della città. La donna ha spiegato di aver svolto il suo ruolo in diverse strutture del territorio, senza aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato.
Fanpage.it ha raccolto la testimonianza di Barbara, che da sette anni lavora come insegnante precaria a Roma. "Escluse dalla graduatorie, protestiamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
She Was Just a Guest—Until CEO Pulled Her Into the Wedding and Called Her His Wife!
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