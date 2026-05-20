Faccio l’insegnante a chiamata a Roma da 7 anni | ora il Campidoglio ci butta fuori dagli asili | la storia di Barbara

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara lavora come insegnante a chiamata a Roma da sette anni e quest’anno ha ricevuto una comunicazione che le comunica l’interruzione del rapporto di lavoro. La sua testimonianza è stata raccolta da Fanpage.it e riguarda la decisione del Campidoglio di non confermare più i contratti con gli insegnanti precari negli asili della città. La donna ha spiegato di aver svolto il suo ruolo in diverse strutture del territorio, senza aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fanpage.it ha raccolto la testimonianza di Barbara, che da sette anni lavora come insegnante precaria a Roma. "Escluse dalla graduatorie, protestiamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

She Was Just a Guest—Until CEO Pulled Her Into the Wedding and Called Her His Wife!

Video She Was Just a Guest—Until CEO Pulled Her Into the Wedding and Called Her His Wife!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nidi di Roma, il Campidoglio chiede la proroga della graduatoria: "Il governo ci dia risposte"

Leggi anche: Panatta a 50 anni dal trionfo a Roma: "Vincere qui ti dà un posto nella storia. Jannik, ora tocca a te"

roma da faccio l insegnante aFaccio l’insegnante a chiamata a Roma da 7 anni: ora il Campidoglio ci butta fuori dagli asili: la storia di BarbaraTi riconosci anche tu in una storia di discriminazione e ingiustizia al lavoro che vuoi raccontare? Puoi farlo inviando una segnalazione al link di Fanpage.it. Ho 48 anni e tre figli, da sette anni s ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web