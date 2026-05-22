Le nuove oche del Campidoglio
Le oche del Campidoglio sono state un simbolo nel corso della storia, con funzioni diverse nel tempo. Nell'antica Roma, queste oche avevano il compito di avvisare i cittadini in caso di minacce esterne, emettendo richiami acuti per segnalare il pericolo. Oggi, invece, le stesse oche vengono associate a manifestazioni di protesta o a celebrazioni che spesso sono legate a contestazioni contro le autorità. La differenza tra le due versioni risiede nel significato e nel contesto in cui vengono utilizzate.
Quanta differenza tra le oche del Campidoglio di epoca romana e le oche progressiste di oggi: le prime starnazzavano per avvisare i romani dell'arrivo dei nemici, cioè per segnalare un pericolo; quelle di oggi, invece, starnazzano proprio per festeggiare chi vuole farci del male. Se avessimo voglia di divertirci, ma non ce l'abbiamo, potremmo stilare un «protocollo» in quattro punti per descrivere il modo in cui la sinistra reagisce a un attentato. Punto primo: «Auto sulla folla», quindi è stata la macchina, mica chi la guidava. Punto secondo: «Poverino, stava male, aveva un disagio psichico». Punto terzo: polemica a vanvera contro Salvini o Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Voglia di Futuro: Team 7 - Le Oche del Campidoglio | liceo scientifico, Sulpicio Veroli, Frosinone
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