Le nuove oche del Campidoglio

Le oche del Campidoglio sono state un simbolo nel corso della storia, con funzioni diverse nel tempo. Nell'antica Roma, queste oche avevano il compito di avvisare i cittadini in caso di minacce esterne, emettendo richiami acuti per segnalare il pericolo. Oggi, invece, le stesse oche vengono associate a manifestazioni di protesta o a celebrazioni che spesso sono legate a contestazioni contro le autorità. La differenza tra le due versioni risiede nel significato e nel contesto in cui vengono utilizzate.

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