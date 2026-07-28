La Juventus ha mostrato interesse per il portiere del Parma, considerato pronto per la squadra e con grandi prospettive. La decisione si basa su due motivi specifici, secondo fonti vicine alla società. La trattativa è in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato raggiunto. La scelta si concentra sul profilo del portiere, valutato come possibile sostituto o rafforzamento per la porta bianconera.

di Luca Fioretti Rivelazione sul forte interesse della Juventus per il portiere del Parma ritenuto pronto per la porta bianconera e di grande prospettiva. Calciomercato Juve: la Juventus ha messo nel mirino Zion Suzuki e lo ha trasformato nell’obiettivo primario per la propria porta. Dietro l’accelerata dei bianconeri c’è una motivazione chiara: con lo stallo per l’operazione legata a Emiliano Martinez, il profilo dell’estremo difensore giapponese ha trovato il pieno e unanime gradimento di tutta la dirigenza. Nelle valutazioni di mercato della Vecchia Signora, il classe 2002 ha persino scavalcato nelle preferenze un nome importante come quello di Guglielmo Vicario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Perchè la Juventus è piombata su Suzuki del Parma: alla Continassa sono tutti convinti di questo. I due motivi

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PARMA-JUVENTUS 1-4: SPALLETTI HA MIGLIORATO TUTTO

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Diversi club italiani ed europei sono interessati al portiere #Suzuki. Il classe 2002 del #Parma è uno dei possibili obiettivi della #Juventus. I bianconeri avrebbero già inviato un’offerta ai ducali per il portiere , ma l’accordo tra i due club non è stato ancora raggi x.com

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