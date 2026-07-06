La Juventus ha mostrato interesse per un calciatore argentino, sondando il suo valore sul mercato. Oltre a Suzuki, la società ha contattato anche il Parma per valutare la possibilità di acquistare Pellegrino. La trattativa riguarda la valutazione del giocatore e le modalità di eventuale trasferimento. Nessuna ufficialità è stata comunicata, né sono stati rilasciati dettagli sulle cifre o sui tempi.

di Francesco Spagnolo La Juventus sta iniziando a fare sul serio sul calciomercato e nelle scorse ore ha sondato il terreno per Pellegrino. I dettagli. L’asse fra la Juventus e il Parma sta diventando sempre più caldo. Come riferito da Gianluigi Longari, in un primo momento le attenzioni dei bianconeri erano rivolti a Suzuki. Ma, durante i contatti con i Ducali, Carnevali ha deciso di sondare il terreno anche per Mateo Pellegrino, da tempo un nome sulla lista della Vecchia Signora. La mossa della dirigenza bianconera dimostra la volontà di ringiovanire il reparto avanzato con calciatori di prospettiva, capaci di integrarsi nei nuovi schemi tattici della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Non solo Suzuki, la Juventus ha sondato anche Pellegrino con il Parma: ecco perché piace l’argentino

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