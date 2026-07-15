Dibu Martinez Juventus è tutt’altro che chiusa! Dalla Continassa sono convinti che l’Aston Villa… Ultimissime

La trattativa tra la Juventus e Dibu Martinez rimane aperta, nonostante l’opposizione dell’Aston Villa. La squadra inglese ha dichiarato di voler mantenere il portiere, ma i bianconeri sono pronti a tentare l’assalto a Vicario nel caso in cui non si raggiunga un accordo con il club di Birmingham. Le dichiarazioni del dirigente dell’Aston Villa sono state prese in considerazione con freddezza dalla dirigenza juventina.

di Luca Fioretti I bianconeri non mollano il Dibu Martinez nonostante il muro dell’Aston Villa: pronto l’assalto a Vicario in caso di fumata nera. Le recenti e decise dichiarazioni del dirigente dell’Aston Villa Vidagany sono state registrate e incassate con freddezza dalle parti della Continassa. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza della Juventus non sembra affatto intenzionata a sventolare bandiera bianca. C’è la forte convinzione, infatti, che esistano ancora ampi margini per trattare con il club inglese e trovare una quadra economica per l’acquisto di Emiliano Martinez.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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VI PREGO EL DIBU MARTINEZ alla JUVENTUS! || CALCIOMERCATO dei MIRACOLI!

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