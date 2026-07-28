Al Comic-Con di San Diego, molte persone indossavano camicie di design o con stampe vistose, un fenomeno meno comune in altre fiere di settore. La convention, nota per il mondo dei giochi, dei manga e della cultura pop, attira appassionati che spesso scelgono abbigliamento distintivo. La presenza di abiti colorati e originali è una caratteristica tipica dell'evento, più che un'eccezione rispetto ad altre fiere.

Il Comic-Con non è tradizionalmente il posto in cui andare per cercare dei grandi look. La convention di San Diego è un paradiso per giocatori di giochi da tavolo, e-girl e appassionati di manga. O ci si presenta con un (super)costume esagerato oppure con una tuta da ginnastica. Batman oppure, beh, l'uomo qualunque: non esistono vie di mezzo. Ma Ryan Gosling, che ha sfoggiato quella leggendaria giacca vintage di Ralph Lauren che sta facendo impazzire tutti, non è stato l'unico a distinguersi sul fronte dello stile. Un gruppo di star ha indossato camicie davvero notevoli, dimostrando che anche i geek sanno apprezzare un grande look. Drew Starkey, presente al panel di Onslaught di A24, ha puntato sul lusso con una camicia a righe di Giuliva Heritage, pantaloni blu navy e un Cartier Tank. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché al Comic-Con c'erano così tante belle camicie?

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MovieThe Aloof Genius Secretly Likes the Clumsy Girl, and Can't Stand Seeing Rival Near Her

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A volte capita che il #ComicCon di San Diego parli anche di #fumetti. Scherzi a parte, #Marvel ha annunciato una miniserie in cinque albi con una nuova avventura originale del mitico avventuriero archeologo #IndianaJones. Al link titolo e premessa: comings x.com

Tim Gettys REAZIONE IN DIRETTA agli Annunci della Marvel Studios al Comic-Con SPOILERS COMPLETI dell'MCU reddit

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