Perché al Comic-Con c' erano così tante belle camicie?

Da gqitalia.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Comic-Con di San Diego, molte persone indossavano camicie di design o con stampe vistose, un fenomeno meno comune in altre fiere di settore. La convention, nota per il mondo dei giochi, dei manga e della cultura pop, attira appassionati che spesso scelgono abbigliamento distintivo. La presenza di abiti colorati e originali è una caratteristica tipica dell'evento, più che un'eccezione rispetto ad altre fiere.

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Il Comic-Con non è tradizionalmente il posto in cui andare per cercare dei grandi look. La convention di San Diego è un paradiso per giocatori di giochi da tavolo, e-girl e appassionati di manga. O ci si presenta con un (super)costume esagerato oppure con una tuta da ginnastica. Batman oppure, beh, l'uomo qualunque: non esistono vie di mezzo. Ma Ryan Gosling, che ha sfoggiato quella leggendaria giacca vintage di Ralph Lauren che sta facendo impazzire tutti, non è stato l'unico a distinguersi sul fronte dello stile. Un gruppo di star ha indossato camicie davvero notevoli, dimostrando che anche i geek sanno apprezzare un grande look. Drew Starkey, presente al panel di Onslaught di A24, ha puntato sul lusso con una camicia a righe di Giuliva Heritage, pantaloni blu navy e un Cartier Tank. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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