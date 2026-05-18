Rimini Comix 2026 apre i battenti, portando con sé una serie di eventi e iniziative dedicate al mondo del fumetto, dei videogiochi e della cultura pop. L’edizione di quest’anno si svolge nella riviera romagnola e coinvolge numerosi espositori, artisti e appassionati provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge in più giorni e include mostre, incontri e sessioni di autografi. L’evento si svolge in diverse location della città e prevede anche spazi dedicati ai più giovani.

Il più grande evento nerd di tutta la riviera romagnola sta tornando e porterà con se diversi appuntamenti imperdibili. Dal 12 al 19 luglio va in scena la 42ª edizione di Cartoon Club & RiminiComix, il principale appuntamento estivo dedicato al cinema d’animazione, al fumetto e alla pop culture in generale, capace di attrarre ogni anno oltre 200.000 presenze. Tra il mare e il centro storico – spaziando tra arene all’aperto, musei, biblioteche e gallerie d’arte – un ricco programma di iniziative tingerà tutta la città delle mille sfumature della cultura pop: 200 cortometraggi animati, anteprime cinematografiche, workshop creativi, masterclass, incontri con autori e artisti di rilievo internazionale e mostre. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rimini Comix 2026 prende il via e porta con se tante belle sorprese

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