Perché i genitori di Micaela Ramazzotti non erano al matrimonio con Claudio Pallitto

I genitori di Micaela Ramazzotti non erano presenti al matrimonio con Claudio Pallitto. La cerimonia si è svolta in modo intimo, con pochi amici e parenti stretti. La coppia ha scelto di celebrare le nozze in un contesto riservato, senza la presenza dei genitori della sposa. La scelta di un matrimonio intimo ha caratterizzato l’evento, che si è svolto in un’atmosfera romantica e familiare.

Le recenti nozze tra Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sono state celebrate in un clima romantico e circondate dall’affetto di pochi amici e persone care. Tra gli invitati, però, mancavano due figure importanti: i genitori dell’attrice. A spiegare il motivo è stata la stessa Ramazzotti in una nuova intervista concessa al Corriere della Sera, nella quale ha affrontato anche il delicato tema del rapporto con la sua famiglia d’origine. Durante la conversazione, il giornalista Valerio Cappelli le ha chiesto dei suoi genitori. Dopo una lunga pausa, l’attrice ha lasciato intendere che non c’erano e ha spiegato: “ Non ho rapporti con la mia famiglia d’origine. Forse si aspettavano una figlia diversa, meno libera”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Micaela Ramazzotti: Non sento i miei genitori da anni - Belve 07/04/2026

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