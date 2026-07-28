Domani la LegaPro comunicherà la composizione dei tre gironi del campionato, con l’assegnazione del Carpi nel girone A, considerando la sua posizione geografica più a nord rispetto allo Spezia. Le altre squadre, come Atalanta U23 e Latina, sono tra le novità, mentre il Ravenna viene indicato come una delle tre squadre considerate decadute. Non sono previste variazioni rispetto alle ipotesi attuali.

Domani la LegaPro renderà nota la composizione dei tre raggruppamenti. Non sono previste sorprese, nel senso che il Carpi (considerato più a nord dello Spezia) verrà verosimilmente dirottato nel girone A. Il Ravenna si ritroverà dunque nel girone B con ben 3 delle 4 retrocesse dalla B (Pescara, Reggiana e appunto Spezia), oltre alle neopromosse Ostia Mare e Grosseto. Per la regola della rotazione delle ‘squadre B’, anche l’Atalanta U23 sarà una novità, al pari del Latina, dirottato dal girone C. Le confermate saranno invece Campobasso, Pianese, Pineto, Gubbio, Vis Pesaro, Livorno, Forlì, Guidonia Montecelio, Perugia, Sambenedettese, Torres.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ravenna.

© Sport.quotidiano.net - Per il Ravenna le tre nobili decadute. Atalanta U23 e Latina sono le novità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La D delle nobili decadute. Un torneo-monstre a 162Il Pontedera giocherà in Serie D nella prossima stagione, poiché non ha ancora completato l’iscrizione alla Serie C entro il 16 giugno.

Nasce il Trofeo dell’Armonia Sportiva: l’Inter U23 affronta le seconde squadre di Atalanta, Juve e MilanÈ stato annunciato il debutto del Trofeo dell’Armonia Sportiva, un torneo amichevole che coinvolge le seconde squadre di alcuni dei principali club...

Temi più discussi: Ravenna, inizia la corsa. Occhi sul match del 9 agosto; Scheda squadra Atalanta U23; Serie C – I 3 gironi con le squadre partecipanti al prossimo torneo; Italeng saluta l'Atalanta: il camerunese firma con il Renate.

Per il Ravenna le tre nobili decadute. Atalanta U23 e Latina sono le novitàDomani la LegaPro renderà nota la composizione dei tre raggruppamenti. Non sono previste sorprese, nel senso che il Carpi (considerato più a nord dello Spezia) verrà verosimilmente dirottato nel giron ... ilrestodelcarlino.it

For Ravenna, the three fallen nobles. Atalanta U23 and Latina are the newcomers.The composition of the group will be known tomorrow, with the Giallorossi in group B with Pescara, Reggiana and Spezia. sport.quotidiano.net