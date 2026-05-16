Nasce il Trofeo dell’Armonia Sportiva | l’Inter U23 affronta le seconde squadre di Atalanta Juve e Milan

È stato annunciato il debutto del Trofeo dell’Armonia Sportiva, un torneo amichevole che coinvolge le seconde squadre di alcuni dei principali club italiani. L’Inter U23 sarà impegnata contro Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro in incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane. La competizione mira a offrire un confronto tra le giovani leve delle squadre professionistiche e si svolgerà in diverse località italiane. La formula del torneo prevede incontri singoli tra le squadre partecipanti.

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