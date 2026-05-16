Nasce il Trofeo dell’Armonia Sportiva | l’Inter U23 affronta le seconde squadre di Atalanta Juve e Milan
È stato annunciato il debutto del Trofeo dell’Armonia Sportiva, un torneo amichevole che coinvolge le seconde squadre di alcuni dei principali club italiani. L’Inter U23 sarà impegnata contro Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro in incontri che si svolgeranno nelle prossime settimane. La competizione mira a offrire un confronto tra le giovani leve delle squadre professionistiche e si svolgerà in diverse località italiane. La formula del torneo prevede incontri singoli tra le squadre partecipanti.
di Paolo Moramarco Nasce il Trofeo dell’Armonia Sportiva: torneo amichevole tra le seconde squadre! L’Inter U23 affronterà Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro. L’ Inter U23 prenderà parte alla terza edizione del “Trofeo dell’Armonia Sportiva”, torneo amichevole dedicato alle seconde squadre dei club italiani e focalizzato sullo sviluppo dei giovani talenti, come riportato da CalcioAtalanta. Le squadre partecipanti e il calendario. Alla manifestazione prenderanno parte quattro squadre: Inter U23, Juventus Next Gen, Milan Futuro e Atalanta Under 23. Il torneo si svolgerà al Centro Tecnico Federale “Don Alberto Seri” di Solomeo, in provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Internews24.com
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