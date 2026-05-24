La D delle nobili decadute Un torneo-monstre a 162
Il Pontedera giocherà in Serie D nella prossima stagione, poiché non ha ancora completato l’iscrizione alla Serie C entro il 16 giugno. Il campionato di Serie D prevede 162 squadre suddivise in nove gironi. Questo torneo è il più ampio del calcio italiano, con molte squadre che si contendono la promozione. La partecipazione al campionato di Serie D segue l’esclusione o il mancato inserimento in categorie superiori delle squadre coinvolte.
Poiché in attesa del 16 giugno (dead line per l’iscrizione alla Serie C delle squadre aventi diritto) il prossimo campionato del Pontedera sarà quello di Serie D, iniziamo adare uno sguardo panoramico al torneo più "esteso" del calcio italiano che comprende 162 squadre divise in 9 gironi. Prima però attendere gli esiti degli spareggi nazionali di Eccellenza (14 giugno) che forniranno le ultime 7 squadre. Numerosi comunque sono i club con un passato "glorioso" che ancora si dimenano nella massima categoria dilettantistica. Iniziando a percorrere l’Italia dal nord al sud, si comincia a trovare squadre come la Triestina, fresca retrocessa dalla... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Temi più discussi: Nei playoff di Eccellenza c’è un po’ di tutto: dalle matricole alle nobili decadute; La D delle nobili decadute. Un torneo-monstre a 162; Salernitana-Brescia e Ascoli-Catania, semifinali dal profumo di A tra nobili decadute; Le nobili decadute che annaspano in D: la Reggina intrappolata in quarta serie, Chievo e Piacenza sperano nel ripescaggio.
La D delle nobili decadute. Un torneo-monstre a 162Uno sguardo al prossimo campionato del Pontedera, il più esteso del calcio italiano. Che conta numerosi club dal passato glorioso. Scopriamo quali . sport.quotidiano.net
Notte da brividi al Villa Park: il derby delle nobili decadute vale il paradiso di Istanbul - TuttoAtalanta.com facebook
The D of the fallen nobles. A monster tournament at 162A look at the upcoming season for Pontedera, the largest in Italian football. It boasts numerous clubs with glorious pasts. Let's find out which ones. sport.quotidiano.net