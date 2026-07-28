Pensioni quanto aumentano gli assegni nel 2027 con la rivalutazione automatica Inps | simulazioni con il 2,8%

Da fanpage.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2027, gli assegni pensionistici subiranno un incremento grazie alla rivalutazione automatica Inps, legata all'inflazione. Per quest'anno, la stima dell'aumento si attesta intorno al 2,8%. La crescita dei prezzi, che sono tornati a salire, determina un aumento superiore rispetto agli anni precedenti. Questa rivalutazione viene calcolata in base all'inflazione registrata e si applica automaticamente agli assegni.

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Nel 2027 gli assegni pensionistici aumenteranno grazie alla rivalutazione automatica Inps legata all'inflazione. Quest'anno i prezzi hanno ripreso a crescere: significa che l'incremento sarà maggiore degli scorsi anni. Alcune proiezioni indicano che potrebbe arrivare al 2,8%. Ecco come cambierebbero le pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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