Pensioni quanto aumentano gli assegni nel 2027 con la rivalutazione automatica Inps | simulazioni con il 2,8%
Nel 2027, gli assegni pensionistici subiranno un incremento grazie alla rivalutazione automatica Inps, legata all'inflazione. Per quest'anno, la stima dell'aumento si attesta intorno al 2,8%. La crescita dei prezzi, che sono tornati a salire, determina un aumento superiore rispetto agli anni precedenti. Questa rivalutazione viene calcolata in base all'inflazione registrata e si applica automaticamente agli assegni.
Nel 2027 gli assegni pensionistici aumenteranno grazie alla rivalutazione automatica Inps legata all'inflazione. Quest'anno i prezzi hanno ripreso a crescere: significa che l'incremento sarà maggiore degli scorsi anni. Alcune proiezioni indicano che potrebbe arrivare al 2,8%. Ecco come cambierebbero le pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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PENSIONI, ARRIVA LAUMENTANO CON LA RIVALUTAZIONE: LE STIME DELL'INPS
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