Pensioni | la guida Con l’ombrello anti-inflazione scatta il ritocco degli assegni
Il governo ha annunciato un aumento delle pensioni grazie a un nuovo meccanismo di adeguamento all'inflazione. Con l'ombrello anti-inflazione, le pensioni lorde da mille euro riceveranno un aumento di 28 euro al mese, quelle da 2mila euro di 56 euro, e per assegni da 5mila euro l'incremento sarà di circa 124 euro. La misura entrerà in vigore a partire dal prossimo mese.
Firenze, 27 luglio 2026 – Una pensione lorda da mille euro potrebbe aumentare di 28 euro al mese, una da 2mila di 56 euro, mentre per un assegno da 5mila euro l’incremento stimato arriverebbe a quasi 124 euro. Sono le prime simulazioni sulla rivalutazione delle pensioni che scatterà dal gennaio 2027 e che, dopo il modesto aumento dell’1,4% riconosciuto nel 2026, potrebbe risultare decisamente più consistente. Veduta esterna della sede Inps in piazza della Vittoria a Genova, in una foto d'archivio del primo marzo 2023. ANSALUCA ZENNARO (pensioni, previdenza, generiche, simbolica) Il calcolo, per il momento, è costruito su un tasso del 2,8%, la previsione di inflazione indicata per il 2026 nel Documento di finanza pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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