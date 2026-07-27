Pensioni | la guida Con l’ombrello anti-inflazione scatta il ritocco degli assegni

Notizia in breve

Il governo ha annunciato un aumento delle pensioni grazie a un nuovo meccanismo di adeguamento all'inflazione. Con l'ombrello anti-inflazione, le pensioni lorde da mille euro riceveranno un aumento di 28 euro al mese, quelle da 2mila euro di 56 euro, e per assegni da 5mila euro l'incremento sarà di circa 124 euro. La misura entrerà in vigore a partire dal prossimo mese.