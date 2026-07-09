Pagamenti Inps di luglio | tutte le date per pensioni assegni e Naspi 2026

A luglio, l’Inps ha iniziato i pagamenti per pensioni, assegni e Naspi. Le pensioni vengono accreditate all’inizio del mese, insieme alla quattordicesima per chi soddisfa i requisiti di età e reddito. I pagamenti coinvolgono pensionati, famiglie e disoccupati che ricevono sostegni economici. Le date precise di accredito variano a seconda delle categorie e dei beneficiari.

I pagamenti Inps di luglio interessano pensionati, famiglie, disoccupati e cittadini che ricevono sostegni economici. Il mese si apre con le pensioni e con la quattordicesima per chi rispetta età e limiti di reddito. Nelle settimane successive arrivano altri accrediti, tra Assegno unico, Carta Acquisti, Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, Naspi e Dis-Coll. Le date non sono uguali per tutti, perché dipendono dal tipo di prestazione, dai requisiti e dallo stato della pratica.Pagamenti Inps di luglio: pensioni e quattordicesimaLe pensioni sono accreditate dal 1° luglio sui conti correnti bancari e postali. Per molti pensionati arriva anche la quattordicesima Inps, una somma aggiuntiva riconosciuta in modo automatico a chi compie almeno 64 anni entro il 31 luglio 2026 e rientra nei limiti di reddito previsti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Pagamenti INPS Luglio 2026: Tutte le Date di Pensioni, ADI, Assegno Unico, SFL e NASpI

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