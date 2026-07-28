Alle 8 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio che ha interessato il tetto di un edificio industriale in via Pratese, zona Osmannoro. Una colonna di fumo nero si alzava dall’edificio, visibile a distanza. Le fiamme hanno danneggiato la copertura dell’immobile. Al momento, non ci sono notizie su eventuali feriti o evacuazioni. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Firenze, 28 luglio 2026 – Pauroso incendio alle porte di Firenze. Questa mattina, 28 luglio, i vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti poco dopo le 8 per domare le fiamme divampate sul tetto di un edificio industriale in via Pratese, zona Osmannoro. Nell’azienda colpita dal rogo vengono prodotti pellami. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco con tre autobotti, un carro aria, un'autoscala e sono state attivate ulteriori risorse. L'Incendio sta interessando il secondo piano dell’edificio. Sul posto polizia locale per la gestione della viabilità. Richiesto intervento preventivo di un equipaggio sanitario e dell'Arpat. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Pauroso incendio alle porte di Firenze, colpito un edificio industriale. Colonna nera di fumo altissima

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