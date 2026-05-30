Un incendio ha coinvolto un deposito di cartone nella zona di Piano a Borgo a Mozzano, provocando una grande colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio né eventuali danni a persone o strutture. La zona è stata evacuata come misura precauzionale.

Borgo a Mozzano (Lucca), 30 maggio 2026 - Un pauroso incendio sta interessando la zona di Piano di Gioviano, al confine tra i comuni di Coreglia Antelminelli e Borgo a Mozzano, creando molte criticità ai cittadini della Valle e al transito sulla via Ludovica che risulta particolarmente congestionato. Il rogo è divampato intorno alle 13,30 di sabato 30 maggio in un deposito cartario dell’azienda Green4 che si occupa di riciclo della carta di qualità in collaborazione con le principali cartiere del distretto lucchese, e sta tuttora continuando a sprigionare la sua potenza con fiamme alte e una nube nera che ha raggiunto molti paesi vicini. Sul... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pauroso incendio e alta colonna di fumo nero: brucia deposito del cartario

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