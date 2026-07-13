Un incendio vicino all’ex Ilva ha generato una grande colonna di fumo nero visibile lungo la strada tra Taranto e Massafra. L’incendio ha attirato l’attenzione di automobilisti e residenti nel pomeriggio di oggi. Nessuna informazione sulle cause o sui danni, ma il fumo intenso si è diffuso nell’area, creando preoccupazione tra chi si trovava nelle vicinanze. La situazione è sotto controllo da parte delle forze di emergenza.

Tarantini Time Quotidiano Una vasta nube di fumo nero ha attirato l’attenzione di automobilisti e residenti nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Taranto a Massafra. L’incendio si è sviluppato nelle vicinanze dell’area industriale, in una zona prossima alla raffineria. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato un’area nella quale erano presenti rifiuti, alimentando rapidamente il rogo e rendendo ben visibile la colonna di fumo anche a notevole distanza. Per domare l’incendio sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto, supportate dal personale del presidio antincendio dello stabilimento siderurgico, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Incendio nei pressi dell’ex Ilva, alta colonna di fumo nero alle porte di Taranto

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