Un uomo di 28 anni ha minacciato il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza all’interno dell’ospedale Versilia di Camaiore. Ha aggredito i carabinieri intervenuti per calmarlo, opponendo resistenza. È stato quindi arrestato. Nessuno dei presenti ha riportato ferite. La polizia ha confermato che l’uomo è stato portato in caserma. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì.

Camaiore, 28 luglio 2026 – Momenti di tensione all'interno dell'ospedale Versilia di Camaiore, dove un uomo ha minacciato il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. Protagonista dell'episodio un cittadino rumeno di 28 anni, residente a Massarosa, che, secondo quanto riferito dall'Arma, si trovava in un forte stato di agitazione. L'allarme è scattato con una richiesta di soccorso giunta al Numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio, supportati dai carabinieri della stazione di Massarosa. All'arrivo delle pattuglie, il 28enne avrebbe opposto resistenza ai controlli, aggredendo verbalmente e fisicamente i militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paura in ospedale, minaccia il personale sanitario e aggredisce i carabinieri: arrestato un 28enne

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