Gussago guida ubriaco e minaccia i passanti Poi aggredisce i carabinieri | arrestato

A Gussago, un uomo è stato arrestato dopo aver guidato in stato di ebbrezza, minacciato alcune persone e aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri, quando i militari sono intervenuti per fermare il veicolo sospetto. Durante il tentativo di fermarlo, l’uomo ha mostrato comportamenti violenti e resistito all’arresto, spingendo gli agenti.

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Gussago (Brescia), 10 maggio 2026 – Guida completamente ubriaco, minaccia i passanti e aggredisce i carabinieri. L’autore della condotta fuori controllo è un 51enne bresciano, pregiudicato, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sfociati nelle manette risalgono al pomeriggio di sabato scorso. Alcuni cittadini avevano chiamato più volte il 112 per segnalare che a Gussago circolava un uomo in auto in stato di evidente ebbrezza alcolica, un soggetto pericoloso che procedeva facendo manovre inconsulte e che minacciava chiunque incontrasse sul proprio cammino. Le pattuglie dell’Arma della stazione locale sono arrivate subito in zona e hanno intimato l’alt al conducente di quell’auto zigzagante.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gussago, guida ubriaco e minaccia i passanti. Poi aggredisce i carabinieri: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ubriaco al volante minaccia i passanti, poi aggredisce i CarabinieriÈ terminato con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale il pomeriggio di follia di un 49enne, protagonista sabato di una serie di manovre... Viadana, ubriaco pretende di bere ancora e minaccia il barista. Poi aggredisce i carabinieri, arrestatoViadana (Mantova), 4 maggio 2026 – Si è presentato già ubriaco in un bar del centro di Viadana, pretendendo dal barista di continuare a bere. Si parla di: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Gussago, ubriaco alla guida viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.