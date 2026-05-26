Aggredisce un avventore e minaccia il titolare di un bar | arrestato dai carabinieri

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri di Morbegno dopo aver aggredito un avventore di 53 anni e aver minacciato il titolare di un bar. L’intervento è avvenuto nella serata di domenica. Il 26enne è stato fermato in flagranza di reato per lesioni personali e minacce gravi.

Nella serata di domenica scorsa, i carabinieri della Stazione di Morbegno hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne del posto, resosi responsabile di minaccia grave e lesioni personali nei confronti di un 53enne.In particolare, i militari sono intervenuti, a seguito di richiesta al. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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