Il nuovo collegamento ciclopedonale tra le vie Rosa e Rovelli a Bergamo, previsto in corso di completamento a fine luglio, sarà aperto a settembre. Rfi ha comunicato che il cantiere verrà concluso prima dell'inizio delle scuole. La passerella di Boccaleone, quindi, non sarà disponibile prima dell'autunno. La data esatta di apertura non è ancora stata annunciata.

IL CANTIERE. A Bergamo il nuovo collegamento ciclopedonale tra le vie Rosa e Rovelli doveva essere ultimato a fine luglio. Rfi: «Sarà pronto per la ripresa delle scuole». Intanto resta aperto il passaggio a livello di via Pizzo Recastello. L’ultima scadenza, dopo l’ennesimo rinvio, risale appena a un mese fa. E ora ci risiamo. La nuova passerella ciclopedonale di Boccaleone non sarà pronta neppure entro la fine di luglio, come del resto è facile intuire osservando il cantiere da via Rovelli. Il nuovo termine indicato da Rfi è ora l’inizio del prossimo anno scolastico. Se non ci fossero di mezzo un quartiere costretto da oltre un anno e mezzo a convivere con i disagi del cantiere del treno per l’aeroporto di Orio e con l’assenza di un collegamento ciclopedonale diretto tra via Rosa e via Rovelli, ci sarebbe quasi da sorridere. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Passerella di Boccaleone, l’apertura slitta a settembre

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