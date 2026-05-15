A Napoli, il pagamento dell'acconto sulla tassa sui rifiuti (Tari) previsto per il mese di giugno è stato posticipato a settembre. I cittadini aspettano ancora di ricevere il bollettino comunale con le istruzioni per il versamento. La modifica riguarda la scadenza per il pagamento dell'acconto relativo all'anno 2026. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sui motivi di questo spostamento, che riguarda esclusivamente la scadenza della tassa per i residenti della città.

Con l'avvicinarsi del mese di giugno i cittadini attendono il bollettino del Comune di Napoli per il pagamento dell'acconto sulla Tari, la tassa sui rifiuti. Quest'anno l'attesa sarà prolungata: la prima rata di pagamento della Tari a Napoli è slittata al 30 di settembre 2026. La decisione l'ha presa la giunta comunale e il documento è stato reso pubblico oggi (15 maggio 2026) dall'amministrazione locale. Le nuove date stabilite dal Comune per il pagamento dell'acconto Tari, secondo il documento, saranno le seguenti: 30 settembre 2026 - prima rata acconto 30 ottobre 2026 - seconda rata acconto 30 novembre... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli: tassa rifiuti 2026 (Tari), il pagamento slitta a settembre

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