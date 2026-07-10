Il Grande Fratello Vip tornerà a settembre nella programmazione della prossima stagione, mentre l’Isola dei Famosi è stata posticipata. La presentazione della nuova offerta televisiva è avvenuta a Cologno Monzese, dove sono state annunciate anche novità per le reti principali. La programmazione si concentrerà su intrattenimento, fiction, informazione e grandi eventi, con alcune conferme e cambiamenti rispetto all’anno precedente.

Mediaset ha presentato alla stampa la nuova offerta editoriale per la stagione televisiva 2026. A Cologno Monzese Pier Silvio Berlusconi ha illustrato strategie, conferme e novità per Canale 5, Italia 1 e Rete 4, tra intrattenimento, fiction, informazione e grandi eventi. Una programmazione che punta su volti storici, format consolidati e nuovi progetti, con l’obiettivo di rafforzare il gruppo anche sul fronte digitale e crossmediale. Canale 5: conferme nel daytime e grandi sfide in prima serata. Il daytime di Canale 5 resta nel segno della continuità. Confermati Mattino 5 con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, Forum con Barbara Palombelli, le soap del primo pomeriggio e Uomini e Donne con Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Mediaset 2026, il colpo di scena: GF Vip torna a settembre, l’Isola slitta e Infante cambia rete

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