Venerdì si svolgerà la sfilata in centro, mentre domenica si terranno le gare alla Morin durante il 101° Palio del Golfo. La manifestazione si avvicina e l’attesa cresce, coinvolgendo la città e il golfo. La prima edizione del secondo secolo si svolge in un contesto di tradizione consolidata e partecipazione numerosa. Le attività sono state annunciate e si preparano le ultime verifiche prima dell’evento.

La Spezia, 28 luglio 2026 – Ci siamo. La Spezia e il golfo si apprestano a vivere il 101° Palio del Golfo. Un’edizione, la prima del secondo secolo di vita della disfida remiera, caratterizzata dalla riaffiliazione della manifestazione alla Federazione italiana canottaggio a sedile fisso: un passaggio importante che riconduce la storica disfida remiera nel proprio naturale contesto federale, che nei piani di enti e Comitato mira a rafforzare le tutele per gli atleti e la struttura tecnica e organizzativa della competizione, senza modificarne l’autonomia, le regole e il profondo legame con le tradizioni marinare del territorio. Dopo il mega calendario di eventi che aveva caratterizzato la centesima edizione del Palio, si ritorna all’antico, ovvero ai canonici tre giorni di eventi che porteranno alla Spezia decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio del Golfo, cresce l’attesa. Venerdì la sfilata in centro, domenica le gare alla Morin

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