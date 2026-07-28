Palio del Golfo cresce l’attesa Venerdì la sfilata in centro domenica le gare alla Morin

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Venerdì si svolgerà la sfilata in centro, mentre domenica si terranno le gare alla Morin durante il 101° Palio del Golfo. La manifestazione si avvicina e l’attesa cresce, coinvolgendo la città e il golfo. La prima edizione del secondo secolo si svolge in un contesto di tradizione consolidata e partecipazione numerosa. Le attività sono state annunciate e si preparano le ultime verifiche prima dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Spezia, 28 luglio 2026 – Ci siamo. La Spezia e il golfo si apprestano a vivere il 101° Palio del Golfo. Un’edizione, la prima del secondo secolo di vita della disfida remiera, caratterizzata dalla riaffiliazione della manifestazione alla Federazione italiana canottaggio a sedile fisso: un passaggio importante che riconduce la storica disfida remiera nel proprio naturale contesto federale, che nei piani di enti e Comitato mira a rafforzare le tutele per gli atleti e la struttura tecnica e organizzativa della competizione, senza modificarne l’autonomia, le regole e il profondo legame con le tradizioni marinare del territorio. Dopo il mega calendario di eventi che aveva caratterizzato la centesima edizione del Palio, si ritorna all’antico, ovvero ai canonici tre giorni di eventi che porteranno alla Spezia decine di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

palio del golfo cresce l8217attesa venerd236 la sfilata in centro domenica le gare alla morin
© Lanazione.it - Palio del Golfo, cresce l’attesa. Venerdì la sfilata in centro, domenica le gare alla Morin
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cresce l’attesa per il Palio. Da domani la 47esima edizioneDa domani si svolge la 47esima edizione del Palio di Copparo, con drappi dei rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota esposti alla balconata del municipio.

Leggi anche: Legnano, la sfilata del Palio: applausi per il corteo. Tutte le novità ideate dalle contrade

Argomenti più discussi: Palio del Golfo, cresce l’attesa. Venerdì la sfilata in centro, domenica le gare alla Morin; Palio del Golfo, un viaggio nella memoria: all'Archivio di Stato documenti e fotografie raccontano oltre 70 anni di storia.

palio del golfo palio del golfo crescePalio del Golfo, cresce l’attesa. Venerdì la sfilata in centro, domenica le gare alla MorinDopo lo sfarzo che aveva accompagnato la centesima edizione, si ritorna alle tradizioni. Sabato la pesa delle imbarcazioni e la cena in corso Cavour. Una mostra all’Archivio di Stato ... lanazione.it

palio del golfo palio del golfo cresceNon solo remi: il Palio del Golfo porta sul lungomare gusto, artigianato e tradizioneNon solo remi: il Palio del Golfo porta sul lungomare gusto, artigianato e tradizione ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web