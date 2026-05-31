A Legnano si è svolta la sfilata del Palio, con strade affollate già dalle 14. Il corteo ha ricevuto applausi e ha mostrato le novità proposte dalle contrade. Solo un leggero vento ha attraversato le vie durante l’evento, che ha attirato residenti e visitatori. La manifestazione ha coinvolto le diverse contrade, con costumi e sfilate che hanno riscosso entusiasmo tra il pubblico presente.

Legnano, 31 maggio 2026 – Solo un raro refolo di vento a rinfrescare il clima, m a una gran passione a muovere i legnanesi e i “turisti per un giorno” richiamati sul percorso della sfilata del Palio: le strade della città erano sicuramente affollate già dalle 14.30 di oggi, ma certamente la concomitanza con il week-end lungo provocato dal ponte del 2 giugno ha contribuito a togliere qualche presenza rispetto agli scorsi anni, almeno osservando i punti solitamente più frequentati del percorso. La vetrina. Comunque sono state numerose le novità che le contrade hanno portato sulle strade della città, dove ogni spettatore ha fatto a gara per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, la sfilata del Palio: applausi per il corteo. Tutte le novità ideate dalle contrade

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