Cresce l’attesa per il Palio Da domani la 47esima edizione

Da domani si svolge la 47esima edizione del Palio di Copparo, con drappi dei rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota esposti alla balconata del municipio. Le bandiere sono state sistemate tra le piazze della Libertà e del Popolo, segnalando l’inizio della manifestazione.

I drappi con i colori dei rioni Crusar, Dezima, Furnas e Mota appesi alla balconata della residenza municipale e le sventolanti bandiere poste tra le piazze della Libertà e del Popolo annunciano l’imminente avvio della 47esima edizione del Palio di Copparo. Tradizione, storia, passione riempiranno la città dall’1 al 14 giugno per una manifestazione dal forte valore identitario e che, anno dopo anno, si rinnova e cresce per regalare alla cittadinanza e ai visitatori uno spettacolo unico e indimenticabile, ammantato da atmosfere cinquecentesche. In questa dimensione si cala lo speciale evento voluto dalla Corte Ducale guidata dal presidente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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